شاهد.. عودة عمليات داعش الارهابية في العراق

العالم - العراق

توتر امني في محافظة ديالى العراقية مع عودة العمليات الارهابية من قبل جماعة داعش الوهابية، حيث هاجمت قرية الرشاد في قضاء المقدادية شرق العاصمة بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الهجوم الذي استهدف المدنيين العزل أسفر عن استشهاد واصابة العشرات جراء الهجوم الذي استُخدمت فيه مركبات واسلحة متوسطة ومُعَدَّات قنص.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة إرسال تعزيزات عسكرية لقرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الامني وأُطلقت عملية تمشيط.

هذا واستنكرت قيادات سياسة ودينية عراقية الهجوم الارهابي، فقد اكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الحادث الإرهابي على أهالي ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلاد. ودعا الى توحيد الصف ودعم الاجهزة الامنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش.

بدوره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد بأن جريمة المقدادية لن تمر دون قصاص و أن الارهاب سينتهي أثره.

من جهته أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأنه لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب.

وتأتي هذه العملية الارهابية بعد الهجوم الانتحاري التي شهدته مدينة الصدر قف العاصمة بغداد في تموز/ يوليو الماضي عشية عيد الأضحى، استشهد فيه ثلاثون شخصاً وأصيب نحو خمسين بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول الجماعة الوهابية في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.