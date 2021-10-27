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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: اجتماع اليوم في طهران هو الثاني لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني
أمير عبداللهيان: ايران تقترح على الامم المتحدة ابداء المساعي لاخراج افغانستان من ازمتها الحالية
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أمير عبداللهيان: الشعب الافغاني بحاجة للمساعدات الانسانية الضرورية وينبغي توزيعها بشكل منصف
أمير عبداللهيان: على طالبان اعتماد الصداقة مع كل دول الجوار
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انفوغرافيك.. "ربيع النصر" في اليمن يقلب الطاولة على تحالف العدوان
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش
يتكِئُ المرتزقة والتنظيمات الإجرامية التكفيرية في مأرب على جدار هش، ويعيشون هذه الأيّام آخر فصول سطوتهم في محافظة مأرب، التي كانت تشكل لهم الرئة التي يتنفسون منها منذ عام 2011، في حين يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبيّة المضي في تحرير كافة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وتطهيرها من فيروسات العدوان وجراثيم الخيانة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي.
تصنيف :
الیمن
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
شبوة
مأرب
الجيش واللجان الشعبية
ربيع النصر
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