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انفوغرافيك.. "ربيع النصر" في اليمن يقلب الطاولة على تحالف العدوان

انفوغرافيك..
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

يتكِئُ المرتزقة والتنظيمات الإجرامية التكفيرية في مأرب على جدار هش، ويعيشون هذه الأيّام آخر فصول سطوتهم في محافظة مأرب، التي كانت تشكل لهم الرئة التي يتنفسون منها منذ عام 2011، في حين يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبيّة المضي في تحرير كافة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وتطهيرها من فيروسات العدوان وجراثيم الخيانة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي.

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