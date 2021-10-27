'تحرير الشام' تعلن السيطرة على مقرات 'جند الشام' في جبال التركمان

العالم-سوريا

وكان تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي شن هجوما عنيفا على مجموعات يقودها متزعم تنظيم “جند الشام” الإرهابي المدعو مسلم الشيشاني، يوم الاثنين، وذلك بعد أن أرسلت “النصرة” مساء الأحد، 5 أرتال عسكرية مدججة بالسلاح الثقيل والرشاشات المتوسطة، إلى جبل التركمان بريف اللاذقية، وإلى محيط مدينة جسر الشغور غرب محافظة إدلب، لقتال جماعة “الشيشاني”، وجماعة "أبو فاطمة التركي" المستقلة، وجماعة "السلطان عبد الحميد".

وبعد معارك بين الطرفين أدت لسقوط قتلى وجرحى، أعلن تنظيم “النصرة”، التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج جماعة الشيشاني من جبل التركمان. وتم الاتفاق بحسب “النصرة” برعاية عدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، بينها “الحزب الإسلامي التركستاني”، و”الأوزبك”.

ونص الاتفاق على تسليم المطلوبين، وخروج جماعتي “الشيشاني” و “مهر الدين” من المنطقة.

ويُعتبر تنظيم “جند الله” من أشد الجماعات المناهضة لرئيس “جبهة النصرة”، أبو محمد الجولاني، بحيث رفض العمل تحت قيادة الأخير باعتباره يعمل لمصلحة أجندات خارجية، ويهدّد مصالح التنظيم المتمثّلة بإقامة ما تسمى "إمارة إسلامية" خاصة به في ريف إدلب الغربي.