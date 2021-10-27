الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. غضب لبناني ضد 'مشروع الكونغرس للفتنة'

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

بعد أن جربت الإدارات الأميركي كل أوراقها لزرع الفتنة بين اللبنانيين، جاء دور الكونغرس ليستلم المهمة هذه.

العالم - هاشتاغ

مشروع في الكونغرس الأميركي عنوانه جميل، لكن مضمونه مختلف كليا؛ ما هو مشروع الكونغرس للفتنة.

وسجل هاشتاغ "مشروع الكونغرس للفتنة" ترند في لبنان رفضا للتدخلات الأميركية في شؤون اللبنانيين.

وغرد "أحمد اسماعيل":"كل مشروع قرار أميركي جديد ضد الحزب هو تسليم أميركي بالهزيمة. لم يتعلموا من هزائمهم السابقة أنّ كل قراراتهم تزيدنا ثقة وصلابة وإصراراً على التشبث بمقاومتنا. كيدوا كَيْدَكُم واسعوا سعيكم فإننا قومٌ لا نُهزَم".

وعلقت "مايا":"المشروع الأمريكي الذي استنفذ كل أوراقه، من حصار اقتصادي وتجويع وتفقير، وتدمير، وتخريب، ودفع مليارات الدولارات لأدوات محلية تقوم بالمواجهة الداخلية خسر وفشل وسُحِقَ فانتقلت أميركا إلى المواجهة علناً، وهذا المشروع سيستمر بالسقوط على أيدي حزب الله وكما خابوا سيخيبون".

وجاء في تغريدة علی حساب "اباتشي":"مشروع الكونغرس للفتنة عبر سفارة الشر عوكر وعبيدها في لبنان".

اما "يوسف سويدان" فغرد كاتباً:"فلنطالب بقانون من مجلس النواب اللبناني بكف يد أمريكا عن لبنان سياسيا واعلاميا ودبلوماسياً واستخبارياً ودعماً لأي مؤسسة رسمية لبنانية بمواجهة مشروع الكونغرس للفتنة".

روابط ذات صلة

محور يدعو للوحدة الإسلامية مقابل محور يدعو للفتنة والتطبيع!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد تخريبها على يد الإرهابيين.. عودة خدمات الاتصالات والانترنت الى معبر نصيب الحدودي

الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون مديرية الجوبة الاستراتيجية

شاهد.. غضب لبناني ضد 'مشروع الكونغرس للفتنة'

'تحرير الشام' تعلن السيطرة على مقرات 'جند الشام' في جبال التركمان

الاحتلال يعتّم بشدة على تفكيك تركيا شبكة تجسس اسرائيلية

قطر تدعو المجتمع الدولي للانخراط في حوار بناء مع طالبان