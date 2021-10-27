شاهد.. غضب لبناني ضد 'مشروع الكونغرس للفتنة'

العالم - هاشتاغ

مشروع في الكونغرس الأميركي عنوانه جميل، لكن مضمونه مختلف كليا؛ ما هو مشروع الكونغرس للفتنة.

وسجل هاشتاغ "مشروع الكونغرس للفتنة" ترند في لبنان رفضا للتدخلات الأميركية في شؤون اللبنانيين.

وغرد "أحمد اسماعيل":"كل مشروع قرار أميركي جديد ضد الحزب هو تسليم أميركي بالهزيمة. لم يتعلموا من هزائمهم السابقة أنّ كل قراراتهم تزيدنا ثقة وصلابة وإصراراً على التشبث بمقاومتنا. كيدوا كَيْدَكُم واسعوا سعيكم فإننا قومٌ لا نُهزَم".

وعلقت "مايا":"المشروع الأمريكي الذي استنفذ كل أوراقه، من حصار اقتصادي وتجويع وتفقير، وتدمير، وتخريب، ودفع مليارات الدولارات لأدوات محلية تقوم بالمواجهة الداخلية خسر وفشل وسُحِقَ فانتقلت أميركا إلى المواجهة علناً، وهذا المشروع سيستمر بالسقوط على أيدي حزب الله وكما خابوا سيخيبون".

وجاء في تغريدة علی حساب "اباتشي":"مشروع الكونغرس للفتنة عبر سفارة الشر عوكر وعبيدها في لبنان".

اما "يوسف سويدان" فغرد كاتباً:"فلنطالب بقانون من مجلس النواب اللبناني بكف يد أمريكا عن لبنان سياسيا واعلاميا ودبلوماسياً واستخبارياً ودعماً لأي مؤسسة رسمية لبنانية بمواجهة مشروع الكونغرس للفتنة".