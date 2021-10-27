'هاكرز' ينشرون تفاصيل عن جنود إسرائيليين ويتوعدون غانتس

العالم - الاحتلال

صحيفة يديعوت احرونوت في تقرير لها بعنوان "بعد صور غانتس: مجموعة قرصنة إيرانية تكشف عن تفاصيل شخصية لجنود"، كشفت أنّ مجموعة "هاكرز" تطلق على نفسها "moses staf" نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي.

الصحيفة قالت إنّ من بين جملة أمور تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواء قتالي، بما في ذلك تخطيط القوات، وأسماء الجنود، ووظائفهم ومؤهلاتهم اضافة الى حالتهم العقلية والاجتماعية والاقتصادية.

ويحوي الملف أيضا الذي نشرتْه المجموعة "جدولا لوائيا وفق الأحرف الأبجدية، يتضمن أسماءاً، وعناوين بريد الكتروني، وأرقام هواتف، وعناوين سكن مئات الجنود، بالإضافة إلى تفاصيل كاملة عن جنود الاحتياط في وحدات عسكرية"، وفق "يديعوت أحرونوت".

كذلك لفت الموقع الى أنّ الكثير من الملفات تحوي تفاصيل آلاف الشبيبة والبالغين، المرشحين للخدمة الأمنية.

وبحسب الصحيفة فإنّ المجموعة نفسها نشرت الاثنين على موقعها بـ(الشبكة المظلمة Darknet) وعلى إحدى مجموعات تلغرام صورا شخصية لغانتس، ووجّهت له رسالة تهديد بأنه قيد المراقبة، وأنّ المجموعة لديها وثائق سرية عنه وعن وزارة الحرب. وقالت إنها تملك ايضا أخبارا، وتقارير، وخرائط تنفيذية، اضافة الى معلومات عن إمكانات وحدات وقوات الاحتلال ورسائل. واكدت أنها ستنشر هذه المعلومات حتى يعرف العالم كل جرائمه.

واشارت الصحيفة ايضا الى أنّ الهاكرز نشروا مؤخرا بيانات أخرى بعد اختراقهم شركات إسرائيلية، بينها شركة الإلكترونيات (Gidel) والشركة المصنّعة للبطاريات العسكريةEpsilor) وشركة أمن المعلومات والحاسوب (Dosik Technologies).