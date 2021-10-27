العراق.. أسماء بعض الشهداء والجرحى بهجوم المقدادية

العالم - العراق
واستشهد أحد عشر شخصاً بينهم إمرأة، واُصيب خمسة عشر آخرون جراء هجوم ارهابي نفذته جماعة "داعش" الوهابية في محافظة ديالى شرقَ العاصمة العراقية بغداد.
والحصيلة غير النهائية أتت كالتالي:
-الشهداء هم كل من:
1- علي عادل متعب
2- حسين محمود جواد
3- علي فرحان متعب
4- محمد حسين محمود
5- رسول لطيف حسن
6- سجاد فرحان متعب
7- علي حيدر لطيف
8- علي بلاسم ابرهيم
٩- حسين شكر محمود
10- رضا شكر محمود
11- حسين حيدر لطيف
-الجرحى هم كل من:
1- حسن عادل متعب
2- رحيم لفتة جهاد
3- فلاح حسن محمد
4- حسين جهاد
5- علي عباس حسن
6- عادل متعب سلطان