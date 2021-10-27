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العراق.. أسماء بعض الشهداء والجرحى بهجوم المقدادية

العراق.. أسماء بعض الشهداء والجرحى بهجوم المقدادية
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل اعلام عراقية قائمة ببعض اسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا بالهجوم الارهابي الذي شهدته المقدادية في محافظة ديالى.

العالم - العراق

واستشهد أحد عشر شخصاً بينهم إمرأة، واُصيب خمسة عشر آخرون جراء هجوم ارهابي نفذته جماعة "داعش" الوهابية في محافظة ديالى شرقَ العاصمة العراقية بغداد.

والحصيلة غير النهائية أتت كالتالي:

-الشهداء هم كل من:

1- علي عادل متعب
2- حسين محمود جواد
3- علي فرحان متعب
4- محمد حسين محمود
5- رسول لطيف حسن
6- سجاد فرحان متعب
7- علي حيدر لطيف
8- علي بلاسم ابرهيم
٩- حسين شكر محمود
10- رضا شكر محمود
11- حسين حيدر لطيف

-الجرحى هم كل من:

1- حسن عادل متعب
2- رحيم لفتة جهاد
3- فلاح حسن محمد
4- حسين جهاد
5- علي عباس حسن
6- عادل متعب سلطان

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