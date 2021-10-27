العراق.. أسماء بعض الشهداء والجرحى بهجوم المقدادية

العالم - العراق

واستشهد أحد عشر شخصاً بينهم إمرأة، واُصيب خمسة عشر آخرون جراء هجوم ارهابي نفذته جماعة "داعش" الوهابية في محافظة ديالى شرقَ العاصمة العراقية بغداد.

والحصيلة غير النهائية أتت كالتالي:

-الشهداء هم كل من:

1- علي عادل متعب

2- حسين محمود جواد

3- علي فرحان متعب

4- محمد حسين محمود

5- رسول لطيف حسن

6- سجاد فرحان متعب

7- علي حيدر لطيف

8- علي بلاسم ابرهيم

٩- حسين شكر محمود

10- رضا شكر محمود

11- حسين حيدر لطيف

-الجرحى هم كل من:

1- حسن عادل متعب

2- رحيم لفتة جهاد

3- فلاح حسن محمد

4- حسين جهاد

5- علي عباس حسن

6- عادل متعب سلطان