أردوغان يكشف عن مسألة ستتصدر أجندة لقائه القادم مع بايدن

العالم- تركيا

وأشار أردوغان اليوم الأربعاء للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى وطنه من أذربيجان، إلى أن اللقاء من المرجح أن يعقد ليس في العاصمة الإيطالية روما على هامش قمة مجموعة العشرين أواخر الشهر الجاري بل في مدينة غلاسكو الاسكتلندية التي تستضيف مطلع نوفمبر مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ.

وشدد الرئيس التركي على أن قضية المقاتلات "إف-35" ستكون أهم مسألة على أجندة اللقاء، قائلا: "دفعنا 1.4 مليار دولار بشأن "إف-35"، وبخصوص هذه المدفوعات يجب أن نناقش معهم (الأمريكيين) ماهية خطة سدادها".

وسبق أن طردت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات الجيل الخامس "إف-35" ورفضت إمدادها بهذه الطائرات، ردا على اقتنائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" عام 2019.

وكان أردوغان قد صرح بأن الولايات المتحدة عرضت على تركيا اقتناء مقاتلات من طراز "إف-16" بعد إقصائها أنقرة من برنامج "إف-35".