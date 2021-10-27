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العراق.. شهداء وجرحى بهجوم شنه إرهابيو "داعش" على قرية في ديالى شرق بغداد وقيادات عراقية تستنكر الهجوم الإرهابي

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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