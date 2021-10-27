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الصحة الإيرانية: 197 وفاة و10644 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 197 وفاة و10644 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، 197 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ وارتفاع مجموع الوفيات الناجهة عن هذا المرض الوبائي في البلاد الى 125 الفا و716 حالة.

العالم - إيران

وأضافت الصحة في بيانها اليومي حول آخر حصيلة انتشار فيروس كورونا في إيران، أن الفحوصات التي أجريت منذ أمس الثلاثاء لغاية اليوم الأربعاء، سجلت 10 آلاف و644 إصابة جديدة؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 5 ملايين و888 ألفا و100 شخص.

ونوه البيان أن إجمالي حالات الشفاء من هذا المرض في إيران بلغ لحد اليوم، 5 ملايين و455 ألفا و329 شخصا.

وعن عملية التطعيم العام ضد الوباء في البلاد، فقد أعلنت الصحة الإيرانية أن 51 مليونا و738 ألفا و578 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا، مقابل 31 مليونا و718 ألفا و775 آخرين تلقوا الجرعة الثانية لهذه اللقاحات، بينما تلقى 73 ألفا و563 شخصا الجرعة الثالثة؛ ليبلغ إجمالي عدد الجرعات التي أعطيت في إيران لحد اليوم، 83 مليونا و529 ألفا و916 جرعة.

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