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وزيرالخارجية الإيراني: إيران تشجع جميع الأطراف الأفغانية على الوصول إلى حل شامل في أفغانستان

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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