شاهد..تعمد السعودية والامارات اغراق البحرين بالديون

العالم - ابناء الديرة

تطرق البرنامج الى استشهاد علي قنبر المعتقل السابق في السجون البحرينية، بعد سنوات من المعاناة اثر التعذيب الذي تعرض له داخل السجن.

وتناول البرنامج تغريدة الناشط السياسي فاضل عباس عبر توتير التي جاء فيها: "الظروف الدولية ولوكانت تتغيير ببطء ولكنها لصالح شعب البحرين ومطالبة عادلة، لذلك الاستعجال والقبول باي حل سياسي والترحيب باي خطوة لا تكون على قدر المستجدات هو خطئ كبير. والمعارضة متماسكة وقوية ولن تنجر لمدح برامج النظام التجميلية البعيدة عن الحلول الدائمة".

وناقش البرنامج نهب العائلة الحاكمة في البحرين لثروات البلاد والسيطرة على مقدارتها حيث يرفض مجلس الشورى تخصيص 50 بالمئة من الجزر الاستثمارية كالسواحل للعامة.

وعدم اعتراف نظام البحرين بوجود معتقلين داخل سجونه، رغم ان كل العالم يتحدث عن ان البحرين مملكة القمع.

ورأت جمعية الوفاق البحرينية، ان النظام البحريني يمارس سياسية فرق تسد وذلك في محاولة يائسة منه لشق وحدة الشعب البحريني.

وملف هذا لاسبوع كان حول عدم تقديم السعودية والامارات للبحرين مساعدات مالية.

يرى مراقبون بحرينيون ان الامارات والسعوديةتتعمدان اغراق البحرين بالديون الخارجية، من اجل ضمان استمرار ولاء نظامها الحاكم المتورط في فضائح فساد مالية واهدار لمقدارت المملكة.

ويناقش برنامج "ابناء الديرة" هذه الملفات مع ضيف الحلقة القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين حداد.