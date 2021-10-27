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السيسي يعين رئيسا جديداً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية

السيسي يعين رئيسا جديداً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمد فريد حجازي.

العالم - مصر

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أصدر قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وكان الفريق أسامة عسكر “64 عاما”، تولى رئاسة هيئة العمليات في القوات المسلحة، بعد أن كان يتولى منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، وشغل سابقاً منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وقبلها شغل منصب قائد الجيش الثالث.

وفي مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لرفع سنّ تقاعد رتبة “الفريق” المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، من 64 إلى 65 عاماً، ما سمح للفريق أسامة عسكر بالاستمرار في منصبه.

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