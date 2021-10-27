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الإحتلال يصادق على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الإحتلال يصادق على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

رغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت حكومة الإحتلال الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وصادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية، وهو الجهة الحكومية المعنية بإصدار تصاريح البناء في الضفة، على هذه الخطط أثناء اجتماع عقده في القدس اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي "كان".

واستنكرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان قرار المجلس، مشددا على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت "ليست حكومة تغيير بل إنها حكومة يسارية بالكامل"، وحملت مؤيدي حل الدولتين داخل مجلس الوزراء المسؤولية عن "النوم أثناء أداء الواجب".

وجاءت هذه المصادقة على الرغم من إبداء الولايات المتحدة، في موقف نادر، معارضتها خطط البناء الإسرائيلية الجديدة.

وتحتاج تصاريح بناء كل من هذه الوحدات السكينة لدخول حيز التنفيذ إلى مصادقة وزير الدفاع بيني غانتس.

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