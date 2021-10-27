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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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البيان الختامي لمؤتمر الجوار الأفغاني يعرب عن قلقه العميق من الوضع العسكري والسياسي والإجتماعي والإقتصادي والإنساني المعقد في أفغانستان
البيان الختامي لمؤتمر الجوار الأفغاني يعرب عن قلقه العميق من الوضع العسكري والسياسي والإجتماعي والإقتصادي والإنساني المعقد في أفغانستان
البيان الختامي لمؤتمر الجوار الأفغاني يؤكد دعمه لتسوية النزاعات في أفغانستان من خلال الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شاملة
البيان الختامي لمؤتمر دول الجوار الأفغاني في طهران يدين بشدة جميع الهجمات الإرهابية في أفغانستان ولاسيما الهجمات الإرهابية الأخيرة على المساجد
البيان الختامي لمؤتمر دول الجوار الأفغاني في طهران يؤكد دعم السيادة الوطنية والإستقلال السياسي لأفغانستان وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
مراسل العالم نقلا عن متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان مهم خلال الساعات القادمة للإعلان عن آخر التطورات الميدانية في محافظة مأرب في اليمن
مراسل العالم: بسبب تطورات الأحداث في السودان المصرف الدولي يعلق التعامل مع السودان
مراسل العالم: القاضي عقيقي طلب ختم التحقيق ولم يتخذ أي خطوة أخرى بعد تخلف جعجع عن الحضور
وزيرالخارجية الإيراني: على واشنطن أن تسرح عشرة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها من أجل إثبات صدق دعوتها إلى العودة للمفاوضات
وزيرالخارجية الإيراني: من أجل أن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن يظهر بايدن جديته في العودة إليها
البيان الختامي لمؤتمر الجوار الأفغاني يؤكد دعمه لتسوية النزاعات في أفغانستان من خلال الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شاملة
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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