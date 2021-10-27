دعوة لبايدن لعدم فرض عقوبات على الهند بسبب شرائها أسلحة روسية

العالم- الأميركيتان

ووجه السيناتوران رسالة إلى الرئيس بايدن كتبا فيها: "نوصي بإلحاح بعدم استخدام قانون "CAATSA" ("حول مواجهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات") تجاه الهند بسبب خططها لشراء أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية بقيمة أكثر من 5 مليارات دولار. وقد وصفت هذه الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.

ويرى وورنر وكورنين أن العقوبات المحتملة قد تؤثر سلبا على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند. ويبرران التخلي الأمريكي عن فرض عقوبات في هذه الحالة بأن الهند خفضت في السنوات الأخيرة حجم توريد المعدات العسكرية الروسية. كما يعبران عن مخاوفهما من أن العقوبات ستعزز مواقع القوى السياسية في الهند التي لا تعتبر الولايات المتحدة شريكا وثيقا وقد تقوض محاولات الحكومة الهندية "لتخفيض الاعتماد على المعدات الدفاعية الروسية".

وأشار السيناتوران في الوقت ذاته إلى أنهما يفهمان قلق بايدن من "دمج المعدات الروسية في الهند" ويوصيان بمواصلة بحث هذه المسألة مع نيودلهي بشكل بناء.

هذا واقترح السيناتوران في رسالتهما على الإدارة تشكيل مجموعة عمل ثناية من أجل "تحديد الخطوات المستقبلية لوضع استراتيجية لتعزيز التعاون العسكري بين الهند والولايات المتحدة". ويعتقد وورنر وكورنين أن هذه الإجراءات ستساعد واشنطن أيضا في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.