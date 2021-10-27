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أميرعبداللهيان:

بالفيديو.. فلتبدي أميركا حسن نيتها وتفرج عن 10 مليارات دولار لإيران

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية أميرعبداللهيان لو كانت الإدارة الأميركية جادة في العودة إلى المفاوضات النووية فلتبدي حسن نية من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

العالم - إيران

وصرح وزير الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الجوار الأفغاني في طهران: على المسؤولين الأميركيين أن يثبتوا جديتهم فنحن لم نلمس هذه الجدية حتى الآن.. لن نستأنف المفاوضات النووية في فيينا من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها.

وصرح أميرعبداللهيان: من أجل أن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن يظهر بايدن جديته في العودة إليها.

وأضاف: على الرئيس الأميركي جوبايدن ان يثبت حسن نواياه ورغبته برفع العقوبات المفروضة على ايران من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالنا المجمدة على أقل تقدير."

وقال وزير الخارجية الإيراني إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مؤكدة "لكن التوقيت ليس مهما".

وأعلن "أننا انطلقنا في المفاوضات النووية قبل أسبوعين من خلال التشاور مع المنسق الأوروبي للمفاوضات، والعودة لن تكون متأخرة والمحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف قريبا جدا"، مشددا على "أننا لن نستأنف المفاوضات من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها".

وشدد أن "عودة أوروبا إلى المفاوضات لا تعني شيئا وهي يجب أن تصاحب برفع الحظر".

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