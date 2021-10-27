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هل حضر جعجع جلسة الإستماع لأقواله بقضية كمين الطيونة؟

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تتفاعل قضيتا مجزرة الطيونة وانفجار مرفأ بيروت ميدانيا وقضائيا بعد التطورات الاخيرة التي راكمت هذين الملفين.

العالم - خاص بالعالم

في موضوع مجزرة الطيونة، توصلت التحقيقات مع ثمانية وستين موقوفا الى توجيه الاتهامات بالقتل واحداث فتنة طائفية واحتراب اهلي الى18 من الموقوفين وهم من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

القضاء العسكري، حدد صباح الاربعاء موعدا للاستماع الى جعجع في وزارة الدفاع، الا ان الاخير رفض الحضور.

بالمقابل نزل عناصر جعجع اليوم منددين بما اسموه باتسهجداف جعجع رافضين توجيه الاتهامات له على خلفية مجزرة الطيونية التي راج ضحيتها سبعة شهداء برصاص كمين مسلح.

كمين مسلح وقع يوم الرابع عشر من تشرين اول اومكتوبر الجاري استهدف مسيرة رافضة لقرارات المحقق طارق البيطار المسيسة.

وكان جعجع أحد قادة الحرب الأهلية قد دخل السجن بعد انتهاء الحرب الأهلية عام تسعين وخرج منه عام2005، اثر صدور قانون عفو عام.

هذا واشارت وسائل اعلام لبنانية ان مديرية المخابرات خابرت"القاضي فادي عقيقي"، لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور اليوم فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى.

وفي الملف الثاني، لا تزال مسألة عمل المحقق القاضي طارق بيطار في الانفجار،تثير الريبة والرفض لاتسابية قراراته التي رأت فيها شريحة واسعة من اللبنانيين بأنها مسيسة.

في جديد تلك القضية ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب رفع دعوى على الدولة اللبنانية ، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه.

وإلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بيطار في القضية، قال دياب إن القاضي ليس له صلاحية مقاضاته، ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بيطار عن التحقيق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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