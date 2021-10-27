خطيب زاده للعالم: مؤتمر طهران رسالة واضحة إلى الداخل الأفغاني +فيديو

العالم - إيران

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية أوضح سعيد خطيب زاده أن وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني ناقشوا خلف الابواب الموصدة البيان الختامي للاجتماع.

وفيما لفت إلى أن كل دول الجوار الأفغاني شاركت في اجتماع طهران، قال إن: الاجتماع يحمل رسالة إلى العالم بضرورة المساهمة بإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

وبين أن اجتماع اليوم في طهران هو الثاني لوزراء خارجية دول الجوار الأفغاني.

وشدد على أن مؤتمر طهران يتضمن رسالة واضحة إلى الداخل الأفغاني ودول الجوار أن على الكل تجنيد طاقاتهم لتسهيل مستقبل زاهر لأفغانستان وتحقيق إرادة الشعب الأفغاني.

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