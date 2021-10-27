الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي: نستنكر الهجمة التي تعرض لها الوزير اللبناني على خلفية موقفه من عبثية الحرب على اليمن

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..كيف يسرق نظام البحرين ثروات البلاد؟

سلطات تونس تقتحم مقرّي قناة “نسمة” و”إذاعة القرآن الكريم” وتُوقف بثّهُما

أطعمة تزيد التركيز وسرعة الفهم

بالفيديو.. هل حضر جعجع جلسة الإستماع لأقواله بقضية كمين الطيونة؟

ايران تعلن استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر

بالفيديو.. شاهد..الإتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الخرطوم بجميع أنشطته