الشامي يشيد بالموقف الحر لنظيره اللبناني حول العدوان على اليمن

العالم - اليمن

واستنكر الشامي الهجمة التي تعرض لها الوزير اللبناني على خلفية موقفه الذي عبر عنه من خلال إحدى القنوات الفضائية وتأكيده على استمرار موقفه من الحرب على اليمن.

كما استغرب وزير الإعلام اليمني ، من الحملة التي يتعرض لها الوزير قرداحي من قبل المأزومين والمنخرطين في صف تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وكذا المؤيدين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن ذلك ليس بغريب على شخصية إعلامية كبيرة ومرموقة مثل جورج قرداحي الذي يمتلك رصيداً من الحرية والإنسانية.

وأشار إلى أن حديث الوزير قرداحي، الذي تابعه الجميع لا يتضمن إساءة لأي دولة كما يحاول البعض تصويره وعلى رأسهم النظام السعودي ومرتزقته.. مؤكدا على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.

ولفت إلى إن الإعلامي العربي قرداحي، تعرض لمضايقات على خلفية أرائه ومواقفه الحرة التي تصب في صالح قضايا الأمة وعدم التدخل في شؤون الدول.

ودعا الشامي، الإعلاميين الأحرار إلى أن يكون لهم موقف إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من عدوان وحصار على مدى سبع سنوات في ظل صمت دولي وتخاذل عربي وتواطؤ من المنظمات الدولية .. كما دعا الوسط الإعلامي والناشطين إلى التضامن مع الوزير قرداحي تجاه ما يتعرض له من هجمة إعلامية غير مبررة.