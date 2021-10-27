بالقائمة.. المشمولون بقانون المفصولين السياسيين بـ3 محافظات عراقية

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وقال بيان للأمانة، إن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت وجبة جديدة بأسماء المشمولين بالقانون رقم (16 لسنة 2013)، من محافظات (المثنى، وديالى، وكربلاء)؛ لغرض إكمال الإجراءات الخاصة بتعيين المفصولين السياسيين الذين سبق وأن تم توزيعهم من قبل لجنة الأمر الديواني رقم (20 لسنة 14) التي سبقت عام 2019، وكذلك الموزعين لهذا العام 2021 من قبل لجنة الأمر الديواني رقم (25 لسنة 2020)".

وأكد رئيس الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي، أن الدائرة مستمرة بإصدار قوائم الأسماء الخاصة بالمشمولين بالتعيين والإحالة على التقاعد، تباعاً".