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وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي:حديث قرداحي لا يتضمن إساءة لأي دولة كما يحاول البعض تصويره وعلى رأسهم النظام السعودي ومرتزقته

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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