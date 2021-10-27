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مراسل العالم: سقوط قذيفة صاروخية وسط الأحياء السكنية في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي بسورية مصدرها الفصائل المسـلحة الموالية لتركيا

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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