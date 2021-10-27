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شاهد.. القوات اليمنية تعلن تحرير كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد بمأرب

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر والتي ادت الى تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب.

العالم - اليمن

وجاء في بيان العميد يحيى سريع الذي القاه في كلمة متلفزة:

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) صدق الله العظيم
بعون الله تعالى نجحت قواتنا المسلحة في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر وذلك بتحرير كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.
وقد أدت العملية إلى تكبيد المرتزقة من عملاء العدوان الأجنبي خسائر فادحة.
إن القوات المسلحة تثمن الدور الكبير لقبائل محافظة مأرب في نجاح العملية وإسهامهم الكبير في دحر المرتزقة والخونة والعملاء.
إن القوات المسلحة تدعو المخدوعين في مدينة مأرب إلى التوقف فورا عن الأعمال القتالية واستغلال الفرصة الممنوحة لهم والتي لن تستمر طويلا كمقدمة لمعالجة أوضاعهم.
وتطمئن القوات المسلحة كافة المواطنين في مدينة مأرب بأنها ستعمل على تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم ضمن واجباتها ومسؤولياتها خلال المرحلة القادمة.
وتهيب القوات المسلحة بكافة أحرار اليمن العزيز الشامخ الأبي الصامد المجاهد بالاستعداد الكامل لتحرير ما تبقى من أرضنا وبلدنا حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
وسيتم نشر تفاصيل العملية إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة
صنعاء ٢١ ربيع الأول ١٤٤٣ للهجرة
الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ للميلاد
صادر عن القوات المسلحة اليمنية

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