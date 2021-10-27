 لبنان: حزب الله يدين هجوم داعش على قرية الرشاد العراقية

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واعتبر في بيان ليلة الأربعاء ان هذا الهجوم الغادر يكشف أن تنظيم داعش لا يزال أحد أكبر الأخطار التي تتهدد العراق ووحدته الوطنية، وأن الدول الراعية والداعمة له مستمرة في عدوانها على العراق وأمنه واستقراره.

وإذ اعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب العراقي العزيز، رأى أن هذه الجريمة المدانة تستدعي توحد العراقيين وتكاتفهم وبذل أقصى الجهود الممكنة لملاحقة فلول هذا التنظيم المجرم واجتثاثه وتخليص العراقيين من شره.

واشار الى ان الشعب العراقي الذي كان له باع طويل في محاربة الإرهاب بجيشه الوطني وحشده الشعبي وفصائله المقاومة، قادر على انجاز هذه المهمة وصون العراق من الأخطار التي تتهدده.