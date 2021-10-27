هكذا استكملت القوات اليمنية تطويق مدينة مأرب

العالم - مراسلون

انتصار تلو آخر تحرزه القوات اليمنية المشتركة في الجبهة الجنوبية من مأرب، آخر ذلك لسيطرة على مديرية جبل مراد بعد التقدم إليها من عدة محاور واضطرار قوى العدوان للانسحاب منها وتسليم المديرية من قبل القبائل، ليمثل هذا التطور ضربة قاصمة أخرى للتحالف السعودي وأطرافه.

ويعني ذلك استكمال تطويق مدينة مأرب من ثلاث اتجاهات والاقتراب من مدخلها الجنوبي المسمى بنقطة الفلج.

السيطرة على مديرية مُراد جاء بعد ساعات من تحرير مديرية الجوبه وقبلها بأيامٍ مديرية العبدية، وهي ثلاث مديريات استراتيجية تُعد آخرمعاقل تحالف العدوان جنوبي مدينة مأرب.

ويشكل تحريرها-بحسب عسكريين- مفصلاً مهماً في معركة مأرب لقطع خط الإمداد الرئيس بين الأطراف السعودية وانهيار الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب التي باتت المواجهات على مقربة منها.

ومع التقدمات المتسارعة لقوات صنعاء في جبهة مأرب وما يقابلها من فرار وانسحابات وانهيارات كبيرة في صفوف التحالف السعودي تكشف مصادر ميدانية عن تواصلات مستمرة بين صنعاء وبعض القبائل لتسليم ما تبقى من المناطق سلمياً وتجنيبها الاقتتال الدائر.

ومن شأن هذه التطورات الميدانية -برأي كثيرين- أن تهيء لتسريع حسم معركة مأرب، إما عبر الخيار العسكري الذي تسير مؤشراته لصالحصنعاء، او الاستجابة لمبادرتها المطروحة بشأن إيقاف المعركة.

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