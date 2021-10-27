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الملك الأردني يمنح المستشارة الألمانية ميركل وسام النهضة المرصع

الملك الأردني يمنح المستشارة الألمانية ميركل وسام النهضة المرصع
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

منح ملك الأردن عبد الله الثاني المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وسام النهضة المرصع الذي يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول لجهودها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

العالم- الأردن

وعبر الملك خلال لقائه في العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء، المستشارة ميركل، بمناسبة قرب انتهاء ولايتها عن تقديره للعلاقات المتينة بين البلدين، مثمنا الدعم الذي أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة 483.7 مليون يورو لعام 2021.

وفي تصريحات صحفية مشتركة، أشاد الملك بالعمل مع المستشارة ميركل خلال فترة حكمها على مدى أكثر من 15 عاما، إذ شهد البلدان شراكة قوية بنيت على الالتزام بالعمل لإحلال السلام العالمي والاستقرار.

ورأى الملك أن لقاءه اليوم يمثل فرصة للأردن لشكر المستشارة ميركل على قيادتها، إذ تعززت العلاقة بين الأردن وألمانيا في مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، معتبرا أنها علاقات تبعث على الفخر وأن الأردن ملتزم بتعزيزها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أشارت المستشارة ميركل إلى اهتمامها بجهود الإصلاح القائمة حاليا في الأردن في عدة مجالات، معربة عن سعادتها للقاء الملك مجددا في برلين لبحث العلاقات بين البلدين، والتي أصبحت أكثر متانة خلال الأعوام الماضية.

ولفتت ميركل إلى أهمية تبادل وجهات النظر، بما يعزز التعاون الأمني والسياسي المشترك، معبرة عن امتنانها وشكرها، لتعامل الأردن مع العديد من القضايا السياسية والأمنية نظرا لموقعه الجغرافي، مضيفة "لقد تعلمت الكثير من الملك خلال سنوات خدمتي".

وأشادت ميركل بدور الملك في رعاية المقدسات في القدس والوصاية الهاشمية عليها، والتي اعتبرت أنها مَهمةٌ خاصة ومُهمة جدا.

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