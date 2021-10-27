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حماس: بناء وحدات استيطانية في الضفة يشكل جريمة حرب حقيقية

حماس: بناء وحدات استيطانية في الضفة يشكل جريمة حرب حقيقية
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" حازم قاسم، إن مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، يشكل جريمة حرب حقيقية، وتأكيد أن السلوك التوسعي الاستيطاني ملازم لكل الحكومات الصهيونية.

العالم - فلسطين

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن هذه المصادقة تأتي استمراراً للحرب الصهيونية المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر تهجير السكان الأصليين، والاستيلاء على الأرض.

وأشار إلى أن القرار الصهيوني بزيادة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يفضح مرة أخرى استهتار الاحتلال وتنكره لحق شعب فلسطين في أرضه، والذي كفلته جميع القوانين والشرائع والقرارات الدولية، وضربه بعرض الحائط لكل المطالبات الدولية بوقف حربه الاستيطانية.

وشدد على أن تصاعد جرائم الاستيطان في الضفة الغربية يجب أن يواجه بتصعيد أشكال المقاومة كافة لهذه المشاريع، وعدم السماح بتمريرها، مطالبا السلطة بوقف ملاحقة المقاومة وإطلاق يدها، والمبادرة فورا بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يوفر الأمن للمستوطنين ويشجعهم على تصعيد جرائم الاستيطان.

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