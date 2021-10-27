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بالصور.. زيارة الرئيس الأسد للأكاديمية العسكرية العليا بدمشق

بالصور.. زيارة الرئيس الأسد للأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس السوري بشار الاسد الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق والتقى بالضباط الخريجين.

العالم - سوريا

يَحمل السيّد الرئيس الفريق بشار الأسد إلى الضباط الخريجين من الدورة السادسة والثلاثين (قيادة وأركان)، عميق التهنئة بتخرُّجهم... يلتقيهم ويتحدث إليهم في عناوين عديدة، عن أهمية العلم العسكري والعمل الأكاديمي... عن الدروس والعِبَر التي نستخلصها من الحرب.. عن موقع مؤسسة الجيش العربي السوري في قلب التاريخ الوطني لسورية وعن أسباب وقوف الشعب السوري وراء هذه المؤسسة.. عن الصمود الإيجابي المستَنِد للعمل والتطوير والتنظيم.

اليوم زار الرئيس الأسد الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق والتقى الضباط الخريجين، ودعاهم إلى الاستمرار في تطوير علومهم، لأن القائد يتميز على المرؤوسين ليس بالرتبة العسكرية، وإنما بالمعرفة التي لا تتوقف عند حدود العلوم العسكرية وإنما تتوسع لتشمل كل المجالات، مشيراً إلى أننا في سوريا ونحن في قلب الحرب نقوم بما نستطيع به من أجل التطوير، وهذا التطوير يشمل كل المجالات، العسكري، الاقتصادي، التنظيمي والعقائدي.

تتابعون بعد قليل مقتطفات من حديث الرئيس الأسد للضباط الخريجين.. على وسائل الإعلام الوطنية وعلى منصة رئاسة الجمهورية على فيسبوك.

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