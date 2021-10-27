الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة احد جرحي انفجار مرفأ بيروت

وفاة احد جرحي انفجار مرفأ بيروت
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

بعد مرور 15 شهرا من وقوع انفجار مرفأ بيروت توفى اليوم الأربعاء أحد جرحى الانفجار.

العالم_لبنان

وتوفي عباس احمد مظلوم وهو أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت، اثر اصابته بشظية في احد فقرات ظهره ادت به الى الشلل.

انفجار بيروت 2020 أو انفجار مرفأ بيروت 2020 أو انفجار 4 آب وأُطلِق عليه مصطلح بيروتشيما تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي ، هو انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت.

و أدّى ذلك إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت

وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 204 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، في حين لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.

روابط ذات صلة

عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية

لبنان:تعليق إضراب قطاع النقل العام يوم غد الأربعاء

جبهة العمل الاسلامي : الاعتداءات الصهيونية المتكررة لن تثني سوريا عن متابعة مسيرة الصمود والتصدي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الجيش السوداني يلتقي السفير السعودي لدى الخرطوم

روسيا.. تحليق قاذفتي "تو - 160" استراتيجيتين فوق بحري بارنتس والنرويج

بالوثائق.. السعودية تدرس متابعة جنودها العائدين من اليمن نفسيا

المفوضية العراقية تعلن موقفها من اجراءات العد والفرز الشامل

كمالوندي: على وكالة الطاقة ألا تتجاوز سلطاتها

بالفيديو.. هذا ما خلص إليه اجتماع دول الجوار الافغاني في طهران