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من طهران فدا حسين مالكي: لم يثبت أن طالبان اليوم اختلفت عن طالبان قبل 20 عاما

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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