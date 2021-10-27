الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
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من طهران فدا حسين مالكي: أكبر التحديات التي تواجه أفغانستان اليوم هي المشاكل الإقتصادية وقد نشهد كارثة إنسانية في هذا البلد إن لم توجد حلول

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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