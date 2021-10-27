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الإمارات تستدعي سفير لبنان لديهما بسبب تصريحات قرداحي

الإمارات تستدعي سفير لبنان لديهما بسبب تصريحات قرداحي
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

استدعت الإمارات السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الأربعاء، معتبرة إياها "مهاترات" تنم عن ابتعاد لبنان بشكل متزايد عن الدول العربية حسب تعبيرها.

العالم - الإمارات

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية"، حسب تعبير البيان.

ويواجه وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي هجمة اعلامية واسعة لدعوته ايقاف العدوان على اليمن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج "برلمان الشعب"، من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ولم يعتدوا على أحد"/ مؤكدا ان "الحرب في اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف".

وأكد قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام اليوم الأربعاء، انه "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه".

وقال: "عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب وأضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح".

وأضاف: "مستغرب أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم علي، ومنذ تعييني وزيرا حاولوا تصويري وكأني جئت لقمع الإعلام".

وأعلن ان "الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بأسابيع"، مشيرا الى ان "مواقفي في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج (الفارسي) هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها".

وقال: "أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول، واتهامي بمعاداة السعودية أمر مرفوض، اختلفت سابقا بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC، لكنني لست ناكرا للجميل".

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