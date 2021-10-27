هكذا تسعى الإمارات الى ترويج مرشحها لرئاسة الإنتربول!

العالم - الإمارات

وأصدرت 12 منظمة حقوقية بيانا مشتركا تطالب شركة بروجكت أسوسيتس، التي تم تعيينها للترويج لترشيح أحمد الرئيسي للإنتربول، لإنهاء علاقتها بالسلطات الإماراتية.

واستذكرت المنظمات غير الحكومية السجل الحقوقي السيئ للإمارات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الريسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة.

وجاء في البيان: بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الإمارات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الريسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة، نطلب مراعاة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية بشكل كامل بموجب القانون.

إن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونحثك على إنهاء عقدك ووقف تمثيلك لحكومة الإمارات واللواء الريسي.

وبصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2015، فإن اللواء الريسي مسؤول عن الإشراف على تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في دولة الإمارات وكذلك التحقيق في أي شكاوى ضد تلك القوات.

والريسي هو شخصية بارزة في جهاز أمني لا يتسامح مع أي انتقاد أو معارضة وينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي.

على أيدي قوات الأمن الإماراتية، تعرض محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترهيب بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو لمجرد قيامهم بوظائفهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شكاوي تعذيب بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية قيد النظر في فرنسا ضد الرئيسي. تم رفع الدعوى الأولى في يونيو 2021 بتهمة تعذيب المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشاطه السلمي.

ورفعت الشكوى الثانية في سبتمبر 2021 ضد سبعة أفراد ، بمن فيهم الرئيسي ، نيابة عن اثنين من ضحايا التعذيب البريطانيين في الإمارات. كما رُفعت دعاوى مدنية في المملكة المتحدة ضد نفس الأفراد. إذا نجحت هذه الحالات، فستتطلب هذه الحالات من السلطات الفرنسية والمملكة المتحدة القبض على الريسي في حالة ظهوره على الأراضي الفرنسية أو البريطانية.

ومنظمات حقوق الإنسان العديد سابقا أثار المخاوف بشأن ترشيح الريسي، الأمر الذي يقوض بوضوح مهمة الإنتربول، يشوه سمعة المنظمة، ويتناقض مع التزامها المعايير المهنية والدولية لحقوق الإنسان.

في 15 سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا “يدعو أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الريسي قبل انتخاب رئيس المنظمة في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، ويلاحظ المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة.

من خلال تقديم الخدمات الاستشارية إلى الريسي، يدعم Project Associates بنشاط الجهود التي تبذلها الإمارات للتعتيم على سجلها من انتهاكات حقوق الإنسان ويدعو إلى نتيجة محتملة يقود فيها الإنتربول، وهو منظمة دولية لإنفاذ القانون، من قبل فرد مشكوك بمصداقيته ومتهم بالتعذيب.