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كمالوندي: على وكالة الطاقة ألا تتجاوز سلطاتها

كمالوندي: على وكالة الطاقة ألا تتجاوز سلطاتها
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

إنتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيامها نشر تفاصيل الأنشطة الإيرانية بشكل منتظم.

العالم - إيران

وأكد بهروز كمالوندي أن على الوكالة ألا تتجاوز سلطاتها وواجباتها بنشر معلومات وتفاصيل عن الإجراءات الفنية الإيرانية، محذرا: إذا استمر هذا الوضع، فقد نتخذ خطوات لتصحيح هذا الوضع.

وأضاف: يجب إصدار التقارير عند حدوث تغيير أو انحراف كبير، وإنما الإبلاغ عن صرف الأنشطة التقنية النووية لدولة ما ونشرها إنما هو ممارسة مشؤومة بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاطيها للأسف منذ وقت طويل.

وبين أنه: لقد احتججنا مرارا وتكرارا وفي مختلف الظروف ومختلف الأوقات على هذه القضية، وكان آخر مرة في فبراير العام الماضي في مذكرة إرشادية كاملة متسائلين عن سبب نشر الوكالة لتفاصيل الأنشطة الفنية في إيران.

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