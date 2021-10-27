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روسيا.. تحليق قاذفتي "تو - 160" استراتيجيتين فوق بحري بارنتس والنرويج

روسيا.. تحليق قاذفتي
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتي "تو – 160" استراتيجيتين حلّقتا في دورية جوية استغرقت 8 ساعات فوق بحري بارنتس والنرويج.

العالم- روسيا

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين حلقتا بدورية تم التخطيط لها بوقت سابق في أجواء المياه المحايدة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج".

وأضافت: "رافقت حاملات الصواريخ مقاتلات "ميغ – 31" تابعة لأسطول الشمال البحري الروسي".

وحلقت طائرتا "تو – 160" في سبتمبر الماضي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، رافقتها مقاتلات "سوخوي 35 أس" و"سوخوي 27".

وفي العام الماضي، سجلت القاذفات الروسية رقما قياسيا عالميا في مدى ومدة الرحلات بدون توقف، إذ ظل الطيارون في الجو لأكثر من 25 ساعة، بعد أن قطعوا أكثر من 20 ألف كيلومتر.

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