الحوثي يحث الجهات ذات العلاقة على تنفيذ مصفوفة الخطة المرورية

العالم - اليمن

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر المروري الأول اليوم بصنعاء، تحت شعار " السلامة المرورية مسؤولية مشتركة "، بحضور نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والنقل عامر المراني والأشغال العامة والطرق غالب مطلق، وأمين العاصمة حمود عباد، وعضو مجلس النواب أحمد شايع.

وأشار الحوثي إلى أن وضع حد للإشكاليات والاختناقات المرورية في العاصمة وعواصم المحافظات، والحد من الحوادث المرورية يتطلب جهودا وعملا مشتركا من وزارات الداخلية والأشغال والنقل والمجالس المحلية والجهات ذات العلاقة.

وأكد أن المصفوفة التنفيذية للخطة المرورية التي تم الاتفاق عليها هي نتيجة للقاءات ومشاورات بين الجهات ذات العلاقة، وخلاصة لدراسات ميدانية وتشخيص علمي للمشاكل والعوائق وتحديد أسبابها، وبالتالي وضعت حلولا عملية وقابلة للتنفيذ وإحداث فارق إيجابي كبير في وضع الحركة المرورية.

وأشاد محمد علي الحوثي بدور رجال المرور في هذه المرحلة.. مشددا على أهمية أن يكون الجميع سندا لهم.