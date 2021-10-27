حمدوك يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان

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وأضاف المصدر، أن "حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019"، محذرا من "استخدام العنف ضد المحتجين".

وأكد مكتب حمدوك الثلاثاء عودته إلى منزله، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وجود حمدوك في منزله، إثر انقلاب الجيش على الحكومة.

وقال البرهان: "حمدوك يواصل حياته الطبيعية، وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته.. هو في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم".

وتابع: "حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، عقب الإعلان عن حل الحكومة ووضع أفرادها قيد الإقامة الجبرية.