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بيونغ يانغ تحذر واشنطن من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية

بيونغ يانغ تحذر واشنطن من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من محاولات نشر "قدرات نووية استراتيجية" في شبه الجزيرة الكورية.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال السكرتير الأول لبعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم إن تشول، خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تنفق أموالا هائلة سنويا على تطوير أسلحة فرط صوتية وأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى والصواريخ البالستية من الجيل الجديد والقاذفات النووية الاستراتيجية.

وأضاف أن "كل ذلك من المخطط أن يستخدم ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الحرب المستقبلية".

وتابع قائلا إنه "من أجل تسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخلى عن سياستها العدائية والمعاييرالمزدوجة تجاه كوريا الديمقراطية الشعبية، والتخلي للأبد عن إجراء مناورات عسكرية هجومية ونشر قدرات نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية أو حولها".

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بيونغ يانغ تحذر واشنطن من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية

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