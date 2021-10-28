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السلطة المحلية في مأرب تؤكد استقرار الأوضاع بمديريتي الجوبة وجبل مراد

السلطة المحلية في مأرب تؤكد استقرار الأوضاع بمديريتي الجوبة وجبل مراد
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب وسط اليمن، إستقرار الأوضاع في مديريتي الجوبة وجبل مراد بعد تأمينهما.

العالم - اليمن

ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن المصدر قوله إن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع العامة في المديريتين وتشغيل المرافق الخدمية.

وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبناء المديريتين الأحرار، يعملون على تأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على منازل المواطنين ومزارعهم.

ودعا المصدر، المواطنين لمزاولة حياتهم الطبيعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها مرتزقة العدوان لتخويف الأهالي وترهيبهم، كما دعا من نزحوا للعودة لمناطقهم وقراهم.

ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية حريصون على أمن المناطق المحررة واستقرارها والحفاظ على السكينة العامة ويتعاملون مع جميع أبناء المديريات المحررة بمختلف انتماءاتهم، بروح الأخوة وبمسؤولية وطنية.

وحيا المصدر "المواقف الوطنية المشرفة لقبائل مراد وانحيازها للوطن وأمنه واستقراره ورفضها للعملاء والمرتزقة ومشاركتها الفاعلة في تحرير المديريتين من دنس الاحتلال".

كما دعت السلطة المحلية، من تبقى من "المغرر بهم والمخدوعين في صفوف العدوان من أبناء المحافظة لاغتنام قرار العفو العام، والعودة للصف الوطني كمواطنين صالحين لهم كامل الحقوق".

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