شاهد.. تطور استراتيجي مهم للقوات اليمنية المشتركة في محافظة مأرب

العالم - اليمن

وتحققت هذه الانتصارت بعد معارك واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من مرتزقة قوى العدوان السعودي واستسلام المئات منهم فيما فر الآخرون.

جغرافيا، وضع تحرير مديرية الجوبة القوات اليمنية بمحاذاة مدينة مأرب، وباتت هذه القوات تطوق مدينة مأرب من ثلاث جهات، وباتت تفرض سيطرتها النارية على محيط المدينة من الجهات الثلاث، الشمالية والغربية والجنوبية، ما من شأنه نقل المعارك إلى أسوار مدينة مأرب.

كما ضيق الخناق على قوى تحالف العدوان ومرتزقته في مدينة مأرب آخر معاقلهم في المحافظة، كما تضع القوات اليمنية على بعد كيلومترات قليلة من مدخل مأرب الجنوبي.. وهذا التقدم يضع القوات المشتركة بالقرب من حقول صابر النفطية في المحافظة.

من الناحية الخدمية والاستراتيجية، يمكن اعتبار تحرير الجوبة نصرا كبيرا ومهما للقوات المشتركة في مأرب، حيث تضم المديرية عددا من المباني الحكومية التي تعتبر شريان مأرب.

كما يرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررتها القوات اليمنية إلى إثنتي عشرة مديرية من أصل اربع عشرة في المحافظة.

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