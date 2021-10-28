إضراب عن الطعام في لبنان تضامناً مع الاسرى اليوم

العالم- فلسطين

وأشارت، في بيان، إلى أن «ذلك التزاماً بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني، وتضامناً معهم، وخصوصاً مع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري".

وثمّنت الجهة الدّاعية «الجهود التي يبذلها ناشطون فلسطينيون وعرب في الحملة اليومية الواسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية، وذلك بإطلاق رسوم تُعبّر عن التضامن معهم وتطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم».