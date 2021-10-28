المقاومة تُحبط عمليات للوحدة 'شيطيت 13' بعد كشفها قرب شواطئ قطاع غزة

العالم- فلسطين

ربط مصدر في المقاومة سبب الفشل الذي مُنيت به " شيطيت 13" وهي وحدة الكومندوس البحرية "الإسرائيلية"، بالتطوّر العسكري لقدرات المقاومة في القطاع، والتي كسرت هيبة هذه الوحدة، بعدما ردعتها عن تنفيذ عمليات على شواطئ غزة، إذ تمّ كشفها، مرّات عدّة، وهي تقترب من تلك الشواطئ تحت جنح الظلام، ما دفعها إلى الهروب خشية استهدافها.

وبحسب مصدر في المقاومة تحدّث إلى «الأخبار»، فإن القوّة البحرية التابعة لجيش الاحتلال حاولت، خلال العام الماضي، تنفيذ عمليات استطلاع في وسط القطاع وجنوبه، قرب عددٍ من مواقع المقاومة، إلّا أن أمرها كُشف سريعاً، قبل أن تحطّ أقدامها على الشواطئ الفلسطينية، وذلك نتيجة دوريات متحرّكة ووحدات عسكرية تُرابط على طول الخطّ البحري.

وخلال العامَين الحالي والماضي، لاحظ الفلسطينيون انتشاراً مكثّفاً لوحدات عسكرية للمقاومة، على طول «شارع الرشيد» (شارع البحر)، في أوقات الليل، في وقت جرت فيه عمليات تفتيش ومراقبة، وهو ما فسّره المصدر بأنه كان نتيجة معلومات عن نيّة العدو استخدام البحر لتنفيذ عمليات خاصّة ضدّ أهداف للمقاومة.

أجبرت المقاومة قوات الاحتلال على تفادي الاقتراب من شواطئ غزة خلال معركة «سيف القدس»

وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة «معاريف» العبرية أن قيادة جيش الاحتلال قرّرت وقف التدريبات الخاصّة بوحدة «الكومندوس» البحرية، بسبب تكرار الإخفاقات.

وقال المراسل العسكري للصحيفة، تال لف رام، إن «هذا القرار جاء بناءً على النتائج التي توصّلت إليها لجنة الخبراء التي كُلّفت بالتحقيق في الحوادث التي شهدتها الوحدة، خلال الأشهر الماضية، وكان أحدها تصادم آليّتين حربيّتين، ما أدّى إلى وقوع أضرار كبيرة، وفي حادثة أخرى قُطع إصبع إحدى المجنّدات خلال قيامها بصيانة وتجهيز آلية بحرية أخرى».