عصيان لإرهابيي "داعش" بسجن غويران بالحسكة

العالم - سوريا

وبينت المصادر أن العصيان وأعمال الفوضى داخل السجن استمرت على مدى الساعات الماضية وسط حالة استنفار لجماعة "قسد" التي فرضت طوقاً في محيط السجن بالتزامن مع تحليق لطيران القوات الأمريكية على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.

وأوضحت المصادر أن مجموعة متخصصة من القوات الأمريكية دخلت سجن غويران أمس قبل فترة قصيرة من اندلاع أعمال الشغب للتفاوض مع عدد من متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي لنقلهم كما جرت العادة إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.

وتشهد السجون التي تسيطر عليها "قسد" بدعم أمريكي وتضم آلافاً من الإرهابيين أعمال شغب وعصيان بين فترة وأخرى تنتهي بقيام القوات الأمريكية بنقل سجناء من إرهابيي التنظيم المحتجزين داخل السجون إلى قواعده في مناطق مختلفة من الجزيرة السورية وإلى قاعدته في التنف على الحدود السورية الأردنية حيث يتم تدريبهم وتسليحهم لاستخدامهم في تنفيذ هجمات على مواقع الجيش العربي السوري والبنى التحتية والمرافق الخدمية والتجمعات السكانية بما يخدم مخططاته.