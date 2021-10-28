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وقفة احتجاجية رفضاً للتواجد الأمريكي والتركي بالقامشلي

وقفة احتجاجية رفضاً للتواجد الأمريكي والتركي بالقامشلي
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

نظم أهالي قرية صافية بريف القامشلي وقفة وطنية احتجاجية رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهما في المنطقة.

العالم - سوريا

يتبع...

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