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قتلى وجرحى باشتباكات بين مليشيات 'الإنتقالي' في عدن

قتلى وجرحى باشتباكات بين مليشيات 'الإنتقالي' في عدن
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

قتل وجرح خمسة أشخاص إثر مواجهات بين مليشيات "الإنتقالي" المدعومة اماراتيا في عدن جنوبي اليمن على خلفية الصراع على نهب الأراضي في المدينة.

العالم - اليمن

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت الأربعاء في منطقة بئر فضل بمديرية دار سعد ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضحت المصادر أن عناصر تتبع المدعو محمد حسين الخيلي قائد ما يسمى قوات طوارئ عدن طلقت الرصاص بصورة مباشرة على مواطنين من أبناء رصد يافع في بير فضل ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح آخرين على خلفية التنازع على الأراضي.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر "الخيلي" حاولت السيطرة على أرض يملكها أحد المواطنين في المنطقة وقامت بإطلاق النار على المواطنين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت منطقة بير فضل اشتباكات في 7 أغسطس الماضي بين قوات تابعة لما يسمى طوارئ أمن عدن بقيادة المدعو محمد حسين الخيلي ومسلحين بقيادة المدعو أكرم الربيعي على خلفية نهب أرضية مملوكة لمواطن.

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