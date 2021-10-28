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انفوغرافيك.. نتائج عملية "ربيع النصر" بالارقام

انفوغرافيك.. نتائج عملية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن عملية "ربيع الانتصار" تكللت بتطهير قرابة 3200 كم مربع وامتدت من محافظة شبوة إلى مشارف مدينة مأرب وحققت العمليتين تقدمات وانجازات كبرى ومكاسب ميدانية وغنائم عسكرية ضخمة لصالح الجيش واللجان الشعبية  كل ذلك عزز فرضية استحالة تحقيق الغزاة أي انجاز يذكر وأن مصيرهم كمصير من سبقهم من الغزاة.

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