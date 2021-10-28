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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
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وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان يقولون إنهم يرفضون محاولة الانقلاب ويطالبون العسكريين بالعدول عن الإجراءات غير الدستورية
مصادر فلسطينية: آلاف المستوطنين يخططون لاقتحام الخليل والحرم الإبراهيمي السبت المقبل
البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس آذار المقبل
مجتبى أماني: إيران تشدد على تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم جميع أطياف الشعب الأفغاني
مجتبى أماني: الشعب الأفغاني مازال يعاني مصائب الإحتلال الأمريكي الذي طال في أفغانستان عشرين عاما
من طهران.. فدا حسين مالكي: يجب على طالبان أن يكون لها برنامج واضح لإرضاء الشعب الإفغاني لمنع حصول هجرة واسعة الى البلدان المجاورة
من طهران فدا حسين مالكي: أكبر التحديات التي تواجه أفغانستان اليوم هي المشاكل الإقتصادية وقد نشهد كارثة إنسانية في هذا البلد إن لم توجد حلول
من طهران.. فدا حسين مالكي: لا يمكننا التأكد من أن القاعدة لاتزال موجودة ضمن طالبان إلا أن المأكد هو أن الجماعتين على تواصل واتصال
من طهران فدا حسين مالكي: السؤال الذي يطرح كيف تغلغلت جماعات إرهابية كداعش في إفغانستان في ظل الوجود الأمريكي والحكومة المدعومة من قبلها؟
من طهران فدا حسين مالكي: لم يثبت أن طالبان اليوم اختلفت عن طالبان قبل 20 عاما
انفوغرافيك.. نتائج عملية "ربيع النصر" بالارقام
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن عملية "ربيع الانتصار" تكللت بتطهير قرابة 3200 كم مربع وامتدت من محافظة شبوة إلى مشارف مدينة مأرب وحققت العمليتين تقدمات وانجازات كبرى ومكاسب ميدانية وغنائم عسكرية ضخمة لصالح الجيش واللجان الشعبية كل ذلك عزز فرضية استحالة تحقيق الغزاة أي انجاز يذكر وأن مصيرهم كمصير من سبقهم من الغزاة.
تصنيف :
الیمن
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
محافظة شبوة
مدينة مأرب
الجيش واللجان الشعبية
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