إحباط عملية إرهابية لتنظيم داعش في روسيا 

العالم - روسيا

وقالت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية في بيان لها اليوم الخميس 28 أكتوبر، تم اكتشاف وإحباط نشاط أحد الداعمين النشطين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح البيان أن أحد السكان المحليين خطط لعملية بتعليمات من مبعوثين أجانب بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في منشآت عسكرية في منطقة "مورمانسك".

وكشف البيان أن القوات اعتقلت الرجل عندما أخرج عبوة ناسفة من أحد المخابئ في ضواحي المدينة، وبدأ بإطلاق النار بهدف الرد على رجال الأمن، ونتيجة لذلك تم القضاء عليه".

وتم ضبط ترسانة كاملة من القنابل والأسلحة البيضاء والنارية، والذخيرة من عيارات مختلفة، بالإضافة لعدد من وسائل الاتصال السري.

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت يوم 22 أكتوبر، إلقاء القبض على عنصر موال لتنظيم «داعش» الإرهابي بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول بشمال القوقاز.

وأفادت تقارير إعلامية روسية أن العنصر المتهم بالانضمام لتنظيم داعش كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل في الإقليم باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.

ولفتت هيئة الأمن الفدرالي الروسية إلى أن أفراد الأمن صادروا، مواد متفجرة وشظايا مخصصة لتصنيع عبوة ناسفة كانت بحوزة المتهم خلال القاء القبض عليه.

كما نشرت الهيئة مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال هذا العنصر وتفتيش مقر إقامته.

وتم رفع دعوى جنائية بحق الموقوف بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي وتصنيع عبوات متفجرة، ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.