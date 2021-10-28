قطر تعتزم استقدام الكفاءات الفلسطينية

العالم - قطر

وأضاف أبو جيش خلال اجتماعه مع نظيره القطري، علي بن سعيد المري، أمس الأربعاء، في الدوحة، أن سفارة فلسطين في الدوحة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات المختصة.

وأوضح أن وزير العمل القطري أصدر توجيهاته للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لاستقبال العمالة والكفاءات الفلسطينية للعمل في قطر.

وقال أبو جيش إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وفلسطين لدعم التشغيل، واستقدام العمالة الفلسطينية في قطر، ودعم مؤتمر المانحين الذي يهدف إلى دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة.

يذكر أن دولة قطر سبق أن أعلنت في فبراير 2020، عن موافقتها على استقدام معلمين فلسطينيين للعمل لديها بسلك التعليم، في وظائف شملت تخصصات اللغة العربية والرياضيات والفنون البصرية والحاسب الآلي للذكور والإناث، والعلوم الاجتماعية.