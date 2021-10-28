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مشهد مؤثر للقاء سجين الرأي السعودي علي النمر بوالدته بعد سنوات

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر سجين الرأي السعودي علي النمر أثناء لقائه بوالدته بعد قرابة عشر سنوات قضاها في السجن.

العالم - السعودية

وحسب المقطع الذي نشره حساب باسم "أم باقر وعلي النمر"، فقد ظهر الشاب الذي دخل السجن وعمره 17 عاما منذ عام 2012م.

وقالت صاحبة الحساب التي يبدو أنها أمه: "لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى.. مرحبا بقدومك يا ولدي علي النمر.. تخذلُني الحروفُ.. تتوهُ مني المعاني.. وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ!.. وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ".

وكان قد تم اعتقال النمر أثناء مشاركته في إحدى التظاهرات، ووجهت إليه تهم بـ"الاعتداء على الشرطة وتكدير السلم العام وإثارة نعرات طائفية"، وكان مهددا بالإعدام في أي لحظة وكان سيعدم لولا الضغط الدولي.

يذكر ان علي النمر هو ابن شقيق رجل الدين الشيخ نمر آل نمر الذي اعدمته السلطات السعودية بسبب مطالبته بالحقوق والديمقراطية.

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شاهد الفيديو.. مشهد مؤثر للقاء سجين الرأي السعودي علي النمر بوالدته بعد سنوات

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